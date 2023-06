Ucraina: Mosca, ‘tre i droni caduti, è stato attacco terroristico Kiev’

Mosca, 21 giu. (Adnkronos) – Sono tre i droni caduti nella regione di Mosca in quello che il ministero della Difesa russo ha definito un “attacco terroristico” ucraino. “Oggi è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con tre velivoli senza pilota contro obiettivi nella regione di Mosca”, ha riferito il ministero della Difesa in una nota, precisando che l’attacco è “fallito” in quanto tutti i velivoli sono caduti grazie all’utilizzo di dispositivi di guerra elettronica e non ci sono state vittime né danni.