Stangata Uefa per Mourinho, 4 turni per insulti a Taylor

ROMA (ITALPRESS) – Dopo le vicende e gli strascichi polemici che hanno accompagnato la finale e anche la semifinale di andata di Europa League, l'organo di controllo, etico e disciplinare della Uefa ha deciso di adottare il pugno duro nei confronti della Roma, multata per oltre 130mila euro, e in particolare del suo tecnico, che, in ambito europeo, tornerà sulla panchina giallorossa soltanto nella quinta gara dei gironi preliminari della prossima Europa League. José Mourinho è stato sospeso per "i prossimi 4 impegni in competizioni Uefa per club per essersi rivolto con un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara". Il riferimento è alle "frasi irrispettose" rivolte nei confronti dell'arbitro della finale di Europa League, contro il Siviglia, ovvero l'inglese Anthony Taylor. In pratica l'allenatore portoghese non sarà sulla panchina del team giallorosso per le prime quattro gare della prossima Europa League.

Per il club capitolino, inoltre, tre i provvedimenti adottati dalla Uefa per gli episodi relativi alla gara contro il Siviglia e altre tre sanzioni per quanto accaduto durante la semifinale di andata di Europa League, contro il Bayer Leverkusen. Nel dettaglio, per la finale, la Uefa ha deciso di "multare la Roma per 50.000 euro e vietare alla Roma di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima partita in trasferta nelle competizioni Uefa per club, a causa dell'accensione di fuochi d'artificio, di lancio di oggetti, di atti di danneggiamento e di disturbo alla folla". In più il Control, Ethics and Disciplinary Body della Uefa ha stabilito di "multare la Roma per 5.000 euro per comportamento scorretto della squadra e di condannare il club capitolino a contattare la Federcalcio ungherese entro 30 giorni per la liquidazione dei danni causati dai propri tifosi" presso la Puskas Arena di Budapest, sede della gara persa ai rigori contro il Siviglia.

Per quanto riguarda la semifinale di andata della Europa League, contro il Bayer Leverkusen, invece, l'Uefa ha deciso di "multare la Roma per 30.000 euro e ha ordinato la chiusura parziale dello stadio della Roma, che sarà composto da almeno 6.000 posti (3.000 posti nella tribuna nord e 3.000 posti nella tribuna ovest), durante la prossima partita delle competizioni Uefa per club dove svolgerà il ruolo di team ospitante. Il tutto per il lancio di oggetti". A ruota, per la Roma altri "32.500 euro di multa per accensione di fuochi d'artificio" e "una multa di 18.000 euro per l'ostruzione di pubbliche vie di passaggio".

Complessivamente, quindi, al momento, in attesa di quantificare i danni presso la Puskas Arena, per la Roma circa 135mila euro di sanzioni economiche, quattro turni di stop per Mourinho, una trasferta vietata per i tifosi giallorossi e una gara casalinga con chiusura parziale dello stadio Olimpico.

