Roberto Vavassori nuovo presidente dell’Anfia, sì ad accordo per transizione

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – L’Assemblea Generale dell’Anfia, svoltasi a Roma nella mattinata di oggi, ha eletto Roberto Vavassori, Chief Public Affairs Officer e membro del Board di Brembo, alla Presidenza dell’Associazione per il quadriennio 2023-2026. E’ quanto riporta una nota. A seguire, si è svolta l’Assemblea Pubblica dell’Anfia che, alla presenza del Sottosegretario al Ministero delle Imprese Massimo Bitonci, si è concentrata sul tema della transizione tecnologica ed energetica della filiera automotive delineandone gli scenari futuri.

Nel corso del suo intervento il neo Presidente Roberto Vavassori ha introdotto i lavori soffermandosi su tre elementi centrali del percorso evolutivo intrapreso dall’industria manifatturiera, automotive in particolare: decarbonizzazione, digitalizzazione e regolamentazione aprendo a quell’accordo sulla transizione che dovrebbe raggiungersi entro agosto con Stellantis, annunciato ieri dal ministro delle imprese Adolfo Urso. “Accoglieremmo con grande favore la previsione di un serio ‘Accordo per la transizione e il rilancio industriale della filiera automotive’ definito dal Governo con la ferma e convinta collaborazione dei diversi Ministeri coinvolti e coordinato, nella sua esecuzione, dal Ministero delle Imprese e dal Ministro Urso”.