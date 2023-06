Pichetto "Direttiva Ue su inquinamento ha tempistica inadeguata"

ROMA (ITALPRESS) – "Nonostante i significativi livelli di riduzione degli inquinanti raggiunti in Europa, l'inquinamento resta un problema rilevante. L'Italia ha manifestato apprezzamento sul livello di ambizione della proposta europea, ma contestualmente ha richiesto di fissare tempistiche con cui si possa ragionevolmente ottemperare. La tempistica prevista dalla direttiva appare inadeguata a raggiungere i target fissati, in quanto non vi sarebbe una reale possibilità di implementare le necessarie azioni coordinate a livello europeo, nazionale e locale". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del question time alla Camera. "Auspichiamo un confronto con la Commissione per valutare la correttezza dei dati e la metodologia utilizzata per la stesura della direttiva, in modo da evitare di avallare presupposti errati e inficiano la politica messa in campo", ha aggiunto.

