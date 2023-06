Pd: Schlein, ‘opposizioni divise? Oggi Giorgetti ha smentito Meloni sul Mes…’**

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Le divisioni nell’opposizione? Non vorrei che noi stessi fossimo vittime di un riflesso condizionato. Si parla tanto di sfumature che dividono le opposizioni o un grande partito del 21% e non parliamo di due fatti clamorosi” accaduti oggi: Giorgetti ha smentito Giorgia Meloni sul Mes e la maggioranza è andata sotto sul Dl Lavoro. Certo poi loro sono più bravi a ricompattarsi nel nome del potere ma se noi siamo uniti possiamo far saltare le enormi contraddizioni di questa maggioranza. Noi nonostante le nostre differenze possiamo stare insieme ed essere credibili e spero lo faremo anche domani per dare un governo migliore al Molise”. Così Elly Schlein a Lamezia Terme all’incontro ‘Contro le mafie una politica radicale’ con Emiliano Fittipaldi.