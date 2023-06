Mozzarella Bufala Campana, Assolatte e Monitor distretti premiano performance Dop

Salerno, 21 giu. (Labitalia) – Duplice riconoscimento per il comparto della mozzarella di bufala campana Dop. Ieri l’assemblea annuale di Assolatte ha certificato il ruolo di traino della mozzarella di bufala campana tra i grandi formaggi Dop italiani: nel 2022, infatti, la produzione di bufala Dop è l’unica che è cresciuta (+3,8% sul 2021), insieme al taleggio. Nonostante le difficoltà legate alle fiammate dell’inflazione, alla guerra in Ucraina, il prodotto riesce a imporsi sui mercati, grazie ai sacrifici dei soci del Consorzio, che hanno perso margini di redditività significativi.

Nello stesso giorno è arrivato un altro riconoscimento dal Monitor distretti di Intesa Sanpaolo: la mozzarella Dop fa registrare, sempre nel 2022, un boom dell’export, pari a +30,2% sull’anno precedente, in uno scenario generale positivo, visto che i dati dell’analisi mostrano una crescita del 12,8% delle esportazioni dei distretti agroalimentari italiani su base annua, con un valore di oltre 25 miliardi di euro.

“Un risultato incredibile, capace di spronarci a fare sempre meglio anche nel 2023, che ci vede ancora alle prese con tante difficoltà, a partire dall’aumento dei costi di produzione non assorbiti dal mercato. Noi continueremo a puntare sugli elementi distintivi del nostro prodotto: qualità e legame con il territorio”, commenta il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo.