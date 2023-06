Assen, 21 giu. – (Adnkronos) – Stefan Bradl correrà al posto dell’infortunato Alex Rins con la Honda LCR nel prossimo di GP d’Olanda, in programma ad Assen domenica 25 giugno. Per il pilota tedesco sarà un ritorno, avendo già corso per il team di Lucio Cecchinello tra il 2012 e il 2014.