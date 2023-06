Molise: domani Schlein e Conte a Campobasso a sostegno candidato Gravina**

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Elly Schlein e Giuseppe Conte si incontreranno domani a Campobasso, dove entrambi sono previsti a iniziative elettorali a sostegno del candidato presidente alle regionali in Molise, Roberto Gravina, sindaco M5S della città. Non sarà un’iniziativa sul palco, a quanto si apprende sia da fonti dem che 5 Stelle, ma un momento di sostegno al comune candidato in corsa per la guida della regione. Schlein e Conte non si sono sentiti direttamente, l’interlocuzione c’è stata tra i dirigenti locali di Pd e M5S.