Italia-Brasile: Tajani, ‘musica caratterizza nostra identità’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “La musica caratterizza la nostra identità e quella brasiliana. La musica è pace, la musica è amicizia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della “Festa della Musica”, iniziativa promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come parte del programma Pnrr “Turismo delle Radici”, finanziato dall’Unione Europea.

“Mi ha fatto piacere invitare a questo evento il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, che è in visita di Stato con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva”, ha aggiunto Tajani, sottolineando che “in Brasile ci sono circa 30 milioni di italiani d’origine. Condividiamo con il popolo brasiliano la voglia di cantare, suonare e festeggiare”.

“Con questo progetto del Pnrr – ha spiegato il ministro – vogliamo far ritornare gli italiani che vivono all’estero, ad esempio in Brasile, per riscoprire i borghi da dove provengono i loro antenati. La musica riscalda il cuore, aiuta ad attirare i giovani e ad allontanarli dalla strada per fare qualcosa di positivo”, ha concluso Tajani.

“È un grande piacere per me essere qui, ringrazio il ministro Tajani, con il quale ho avuto modo di parlare dei milioni di brasiliani che hanno discendenza italiana”, ha fatto eco Vieira. “Questo legame tra i due Paesi è importante per alimentare i nostri rapporti”, ha aggiunto. “Colgo l’occasione per invitare il ministro Tajani in Brasile, per discutere dei rapporti economici, politici e industriali tra i due Paesi”, ha concluso Vieira.