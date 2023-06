Usa-India: Modi atteso a New York, poi vola a Washington, ‘rafforzare rapporti’

Nuova Delhi, 20 giu. (Adnkronos) – Il premier indiano Narendra Modi vola negli Stati Uniti. E’ la sua prima “storica visita di Stato” negli Usa su invito del presidente americano Joe Biden, evidenzia l’agenzia Ani. “In partenza per gli Stati Uniti, dove parteciperò ad appuntamenti a New York e Washington. Includono le celebrazioni per la Giornata internazionale dello Yoga al quartier generale delle Nazioni Unite (previste per domani), colloqui con il presidente americano Joe Biden, un intervento al Congresso in seduta congiunta e molto altro. Negli Usa avrò anche occasione di incontrare imprenditori, interagire con la comunità indiana – scrive Modi su Twitter – Cerchiamo di rafforzare i rapporti tra India e Stati Uniti in settori cruciali come il commercio, l’innovazione, la tecnologia e in altri campi”.

Dopo gli appuntamenti in programma per domani a New York, Modi si sposterà a Washington, dove il 22 giugno sarà ricevuto alla Casa Bianca da Biden per poi partecipare a una cena organizzata con il presidente e la first lady Jill Biden. Lo stesso giorno è previsto il discorso di fronte al Congresso, dopo quello del 2016.

Per il 23 è in agenda, secondo l’Ani, un pranzo di lavoro con la vice presidente Usa Kamala Harris e il segretario di Stato Usa Antony Blinken. E’ anche previsto, stando alle notizie dell’agenzia, un incontro tra Modi e dirigenti di una ventina di aziende, da Mastercard e Visa ad Adobe System. L’appuntamento ‘We The People: Celebrating the U.S.-India Partnership’ sarà ospitato dallo Us-India Strategic Partnership Forum (Usispf) a Washington. Poi dal 24 giugno Modi si sposterà al Cairo per una visita ufficiale di due giorni in Egitto.