Mosca, 20 giu. (Adnkronos) – “Facciamo appello ai dipendenti delle missioni diplomatiche ucraine e agli uffici di rappresentanza degli enti statali all’estero. Se ti senti responsabile del destino della tua Patria e vuoi garantire la pace e la stabilità in Europa, e sei sotto la pressione del regime criminale di Kiev che sta portando l’Ucraina a una catastrofe nazionale, vieni a Mosca, dove a te e ai tuoi cari sarà garantita la sicurezza”. E’ il messaggio che il servizio di intelligence estero russo ha inviato al personale delle missioni diplomatiche ucraine nel mondo.

Il direttore del servizio di intelligence russa Sergey Naryshkin, citato dalla Tass, ha affermato che “le conseguenze del costante degrado della situazione politica e socio-economica interna in Ucraina, così come i metodi repressivi di gestione dell’apparato statale implementati dal governo di Kiev, stanno colpendo sempre più il personale delle missioni ucraine all’estero. Nelle sedi diplomatiche straniere dell’Ucraina sono in corso epurazioni su larga scala, volte a identificare i dipendenti sleali nei confronti di Kiev e garantire il loro rapido ritorno in patria”.