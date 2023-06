Tiro con l’arco: Mauro Nespoli trionfa a Medellin e si qualifica alle finali di Coppa del Mondo

Medellin, 20 giu. – (Adnkronos) – Mauro Nespoli c’è. A Medellin, in Colombia, l’azzurro vince la terza tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. Il vice campione olimpico ha aperto il tabellone eliminando con il punteggio di 6-2 il brasiliano Mateus de Carvalho Almeida, poi il perentorio 6-0 ai danni dell’olandese Gijs Broeksma. Al terzo turno il trentacinquenne di Voghera ha regolato per 6-2 il messicano Carlos Rojas, mentre ai quarti di finale si è preso la rivincita (6-4) sul campione di Tokyo 2020, il turco Mete Gazoz. Nella giornata conclusiva dell’evento Nespoli ha superato la semifinale infliggendo un 6-5 allo statunitense Brady Ellisson e poi, nella sfida per il titolo, ha sconfitto il coreano Kim Je Deok 6-4. Con il successo di Medellin l’azzurro, nominato alfiere italiano ai Giochi Europei di Cracovia assieme alla judoka Odette Giuffrida, si assicura un posto alle finali di Coppa del Mondo in programma a settembre in Messico.