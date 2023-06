Pd: Bonaccini, ‘subalterni a nessuno, partiamo da Sanità e lavoro per costruire alleanze’

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Dobbiamo costruire le alleanze e il Pd non può rinunciare all’idea di esserne il centro. Non dobbiamo essere subalterni a nessuno, tanto meno al M5s”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a L’aria che tira estate.

“Ieri abbiamo votato all’unanimità le proposte di mobilitazione, le condivido. Mi permetto di sottolinearne due, lavoro precario e sanità pubblica -ha proseguito il presidente del Pd-. M5s e Terzo polo sono d’accordo che serve una legge che introduca il salario minimo così come da Conte a Calenda sono tutti d’accordo che sia non credibile il taglio alla Sanità pubblica che sa facendo il governo”.