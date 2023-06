Pari opportunità: Istat, ‘nel 2022 cala rappresentanza femminile in Parlamento’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “La rappresentanza femminile si riduce nel Parlamento nazionale scendendo al 33,7% nel 2022 (-1,7 punti percentuali), ma cresce nelle amministrazioni regionali (+1,2 punti percentuali nei consigli regionali rinnovati nel 2023). In crescita anche la quota di donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa (42,9%; +1,7 punti percentuali) e negli organi decisionali (21%; +1,9 punti percentuali)”. E’ quanto si legge nel Rapporto Istat sugli ‘Obiettivi di sviluppo sostenibile’ (Sustainable Development Goals – Sdgs) che presenta l’aggiornamento e l’analisi delle misure statistiche finalizzate al monitoraggio dell’Agenda 2030 per il nostro Paese.