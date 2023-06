Motomondiale: Gp Olanda, Marquez correrà ad Assen

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – Marc Marquez correrà ad Assen. Il pilota spagnolo, che aveva saltato la gara della domenica al Sachsenring dopo cinque cadute nel corso del weekend e una microfrattura al pollice della mano sinistra rimediata in una brutta scivolata nel Warm Up, ha deciso di prendere parte al weekend dell’Olanda. L’otto volte campione del mondo era stato dichiarato ‘fit’ in Germania, ma aveva preferito dare forfait perché, parole sue, “non si sentiva pronto a correre” per via delle tante botte prese in pista in quei giorni. Ora, nonostante una caviglia gonfia e la microfrattura al pollice, la decisione di volare ad Assen. “Arrivo ad Assen con la voglia di lasciarmi alle spalle il duro weekend in Germania – ha spiegato Marc Marquez, che preannuncia anche un possibile approccio diverso -. Abbiamo un’altra gara prima della pausa estiva e l’obiettivo è raccogliere dati utili per il lavoro degli ingegneri nelle prossime settimane. Serve restare calmi e affrontare il fine settimana con un piano chiaro”.