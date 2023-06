Maltempo: Bonaccini, ‘noi siamo pronti, se il governo vuole altre giustificazioni le trovi’

Roma, 20 giu (Adnkronos) – Per la ricostruzione “noi siamo pronti, abbiamo consegnato una prima stima dei danni. Ieri abbiamo elencato e presentato tantissimi cantieri. Quelli aperti e quelli che dovranno essere conclusi in autunno”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a L’aria che tira estate.

“Il commissario straordinario andava nominato il prima possibile, Errani nel 2012 è stato nominato pochi giorni dopo la seconda scossa di terremoto”, ha aggiunto il presidente dell’Emilia Romagna proseguendo: “Se vogliono un’altra giustificazione la trovino pure, per noi tutto è chiaro e trasparente, non voglio polemiche ma il massimo di collaborazione possibile con il governo. Da parte nostra c’è solo volontà di lavorare insieme”.