Calcio: si è svolto oggi l’esame per agente sportivo, il 23 giugno l’elenco degli idonei

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – Si è svolto oggi l’esame per l’abilitazione all’esercizio di Agente sportivo operante in ambito calcistico. Alla prova, che si è tenuta presso il Palazzo H nella Sala d’Onore del Coni, hanno partecipato 51 candidati (54 le domande pervenute), che si sono sottoposti ad un test unico di 30 domande. L’elenco degli idonei sarà reso noto nel pomeriggio di venerdì 23 giugno sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (www.figc.it). A partire da lunedì 26 giugno, previa registrazione su portale Figc, i candidati potranno accedere ad un’area riservata, dove consultare i risultati personali utilizzando il link ‘Registrati’ in alto a destra. Una volta completata la procedura di registrazione, sarà disponibile un’apposita sezione all’interno dell’area riservata in cui i candidati potranno trovare tutte le informazioni necessarie e, utilizzando il proprio codice fiscale e il codice assegnato in sede di esame, accedere ai risultati personali. Nella scheda saranno presenti il punteggio totale ottenuto e i numeri delle risposte giuste, errate e mancanti.