Calcio: Pimenta, ‘Pogba è carico, sta lavorando tanto, non ha fatto un giorno di vacanza’

Torino, 20 giu. – (Adnkronos) – “Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico”. Così l’avvocato Rafaela Pimenta in merito al suo assistito Paul Pogba, a margine della cerimonia di presentazione del Golden Boy. Successivamente l’agente ha parlato delle offerte provenienti dall’Arabia Saudita: “Apprezzo molto queste offerte, dobbiamo rispettare i club della Saudi League. Il fatto che spendano questi soldi vuol dire che hanno dei progetti concreti”.