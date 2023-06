Calcio: azzurre in raduno a Brunico a un mese dall’inizio del mondiale

Brunico, 20 giu. – (Adnkronos) – A un mese dall’inizio del Mondiale, che prenderà il via giovedì 20 luglio con la gara inaugurale tra Nuova Zelanda e Norvegia in programma all’Eden Park di Auckland, dove quattro giorni dopo la Nazionale italiana farà il suo esordio con l’Argentina, le Azzurre si sono ritrovate a Brunico per iniziare la preparazione in vista della competizione iridata. Il raduno si è aperto ieri con una doppia seduta di allenamento e questa mattina le 24 calciatrici a disposizione di Milena Bertolini sono tornate in campo per proseguire il lavoro tecnico-tattico.

“Le ragazze sono arrivate qui con grande entusiasmo – ha dichiarato la Ct – in questi due giorni ho visto tanti sorrisi e tanta capacità di ascolto. Sarà una settimana importante, che ci darà la possibilità di valutare le più giovani in attesa di poter lavorare da lunedì con il gruppo allargato. Le convocazioni non sono affatto scontate, le giocatrici hanno seguito il programma che gli avevamo inviato e sono arrivate qui già in condizione. Mi stanno mettendo in difficoltà, sarà difficile per tutte rientrare nella lista delle 23 che prenderanno parte al Mondiale”.

Venerdì, prima del rompete le righe per il week end, la Ct diramerà la lista delle convocate per la seconda settimana di ritiro, alla quale prenderanno parte anche le calciatrici di Juventus e Roma, pronte a raggiungere le compagne dopo aver beneficiato di sette giorni di riposo in più in seguito alla finale di Coppa Italia.

L’Italia proseguirà la preparazione presso il parco sportivo di Riscone di Brunico – nello stesso impianto che ha ospitato la delegazione azzurra prima dell’edizione del 2019 – fino a giovedì 29 giugno, il giorno in cui le Azzurre si trasferiranno a Ferrara dove sabato 1° luglio allo stadio ‘Paolo Mazza’ (calcio d’inizio alle ore 19) sfideranno il Marocco nell’amichevole che precederà la partenza per Auckland, prevista per il 5 luglio. Mancano quindici giorni al via della spedizione per la Nuova Zelanda, trentaquattro alla prima gara contro le Albicelestes: l’Italia corre veloce verso il debutto nella Coppa del Mondo.

L’elenco delle convocate. Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Beatrice Merlo (Inter), Julie Piga (FC Fleury 91), Benedetta Orsi (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (Milan); centrocampiste: Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Marta Teresa Pandini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter); attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Sampdoria), Michela Catena (Fiorentina), Benedetta Glionna (Roma), Miriam Chiara Longo (Fiorentina), Martina Piemonte (Milan).