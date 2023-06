Berlusconi: Ciriani, ‘il Parlamento non è stato chiuso una settimana’

Roma, 20 giu (Adnkronos) – Dopo la morte di Silvio Berlusconi “il Parlamento non è rimasto chiuso per una settimana, ma il martedì e il mercoledì”. Lo ha detto Luca Ciriani a Rtl 1025.

“Martedì era prevista la camera ardente poi cancellata e molti parlamentari si erano già trasferiti a Arcore, il mercoledì c’era il funerale -ha spiegato il ministro dei Rapporti con il Parlamento-. Di fatto per due giorni le Camere sono state chiuse, ma già giovedì le commissioni erano al lavoro. Credo fosse normale che fronte alla morte di una personalità come Berlusconi si osservasse 48 ore di fermo per partecipare alle esequie”.