Ponte Messina: Siracusano, ‘intitoliamolo a Berlusconi, fu sua grande intuizione’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Penso che il presidente Silvio Berlusconi abbia fatto tanto bene a questo Paese e a tanti italiani, non soltanto dal punto di vista politico e imprenditoriale, ma soprattutto dal punto di vista sociale e umano”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a ‘L’aria che tira’, su La7.

“È normale che ci siano tanti sindaci e tantissimi cittadini che hanno il desiderio di tributargli una strada, una piazza, un aeroporto. Io gli intitolerei il Ponte sullo Stretto di Messina, che è stata una sua grande intuizione e che sarebbe già realtà se non fosse stato boicottato dalla sinistra che l’ha sempre visto come il ‘Ponte di Berlusconi’”.