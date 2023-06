Pnrr: Schlein a governo, ‘siamo a giugno, sveglia’**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “E’ come se questo governo vivesse come un peso il Pnrr, quasi 200 miliardi che sono una occasione irripetibile per ammodernare il Paese”. Così Elly Schlein in Direzione.

“Da mesi chiediamo al governo di riferire in aula quali modifiche intenda fare al Pnrr. Siamo a giugno, sveglia. Noi monitoreremo tutto da vicino” e “chiedo a tutte le nostre parlamentari e i nostri parlamentari di promuovere nei nostri territori almeno un appuntamento sul Pnrr, coinvolgendo le altre forze politiche ed economiche”.