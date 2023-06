Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Chiediamo a tutte le federazioni di mobilitarsi sulla sanità pubblica, vi faremo avere del materiale per organizzare la mobilitazione e lasciamo a voi le forme che sia una raccolta firme o dei banchetti. L’importante è tenere alta l’attenzione su quello che sta facendo il governo Meloni, anzi non sta facendo”. Così Elly Schlein in Direzione.