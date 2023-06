Pd: Guerini, ‘non basta presenza a corteo a sciogliere nodi M5S’**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Sulla scelta di partecipare alla manifestazione M5S ho già detto pubblicamente ciò che penso: le parole dette sull’Ucraina sono indecenti e non possono essere parole accettabili per il nostro partito. È una questione dirimente perché la guerra all’Ucraina sta cambiando la storia”. Così Lorenzo Guerini in un passaggio del suo intervento in Direzione.

“Dobbiamo affrontare questo dibattito con la responsabilità che contesto in cui ci troviamo richiede: un vento di destra che soffia in modo pesante in Europa. Fondato su un’idea di restrittiva di nazione, che esclude chi non la pensa allo stesso modo. Una idea preoccupante per il futuro della UE e anche in vista delle elezioni americane e dei possibili effetti di un trumpismo in rimonta”.

“Nei confronti del quale vorrei segnalare che c’è ancora dell’irrisolto da parte del M5S lo cito come esempio per dire quali contraddizioni nel rapporto con i 5s dobbiamo affrontare per costruire un campo alternativo alla destra. Dobbiamo esserne consapevoli, non affrontandole ignorandone l’importanza, perché i nodi devono essere sciolti con la fatica non con una breve presenza a una manifestazione”.