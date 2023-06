Pd: Cuperlo, ‘destra sposta Ue su frontiera reazionaria, rischio regressione radicale’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Per convincere gli altri che qualcosa è giusto o sbagliato ai partiti un linguaggio dei mezzi non basta. Ai partiti serve un linguaggio dei fini. Oggi la destra, in Italia – e in Ungheria, Polonia, Svezia, Spagna, Austria, Germania – ha l’ambizione di cambiare quei fini. Lo fa spostando su una frontiera reazionaria il governo dell’Europa per colpirne i principi fondanti dell’Illuminismo e dello Stato di diritto”. Così Gianni Cuperlo alla Direzione Pd.

“Se dovessero vincere le elezioni dell’anno prossimo e Trump dovesse riconquistare la Casa Bianca noi assisteremmo alla più radicale regressione dell’Europa politica dopo il 1945. Questa è la sfida enorme che ci viene posta e che carica su noi – e sulle opposizioni tutte – una responsabilità pesante”.