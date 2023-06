Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Stefano Bonaccini ha preso la parola quasi subito dopo la fine della relazione di Elly Schlein in Direzione. A quanto viene riferito, il presidente dem ha rivendicato “la vocazione maggioritaria che non è autosufficienza” e di lavorare in ottica alleanze tenendo il “Pd perno di una coalizione alternativa alla destra”. Quanto alla questioni interne, l’invito è stato quello a “discutere di più e meglio”.