Migranti: , Foti, ‘agghiaccianti affermazioni scafista, Italia non si arrenderà’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Agghiaccianti e gravi le affermazioni rilasciate su un quotidiano nazionale da uno scafista tunisino che esorta l’Italia ad arrendersi e rassegnarsi al suo business di navi e partenze illegali. Al contrario di quanto però sostiene, la nostra Nazione non cederà un centimetro al traffico degli esseri umani. Le parole di questo squallido personaggio dimostrano due cose. Il suo essere senza scrupoli lo porta a considerare dei poveri disperati in cerca di una nuova vita – che arrivano a pagare 5mila euro a testa – come merce su cui lucrare per il suo business. In secondo luogo, la sua intervista conferma – qualora ve ne fosse bisogno – come l’Italia sia terreno fertile per questo trafficanti di morte. Con il governo Meloni, che ha inasprito le pene legate alla tratta di esseri umani, la questione dell’immigrazione è finalmente diventata un problema europeo e le parole di questo spietato criminale devono spingere l’Unione europea ad agire con sempre maggiore convinzione”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.