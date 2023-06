Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Grazie Marianna Madia e Lia Quartapelle. L’emendamento per prorogare la moratoria sull’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici è stato approvato in Commissione alla Camera. Un passo decisivo in linea con quello che prevede l’Europa vs Orwell”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su Twitter.