Giustizia: Sisto, ‘legittima difesa Nordio con Anm, centrodestra unito su riforma’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Quella di Nordio con l’Anm è stata più una legittima difesa che un attacco. Si discute, si dibatte, ci si confronta, ma poi bisogna decidere. E a decidere è il Parlamento. Eravamo stati abituati, nei decenni precedenti, ad un’Anm molto invasiva, che pretendeva di decidere e spesso decideva toni e contenuti dei processi normativi. Ora, con il massimo rispetto istituzionale, l’associazione è stata, in linea con quanto ha detto il Presidente Mattarella, riportata nel proprio legittimo alveo. L’articolo 101 della Costituzione dice, non casualmente, che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge, e così non può che essere”. Così a Radio 24 il vice ministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto.

“Quando il ddl è stato approvato in Consiglio dei ministri, mi risulta ci sia stata l’unanimità e un applauso. I retroscenisti fanno il loro mestiere, ma i fatti dicono che il governo è compatto intorno ad un provvedimento che ha un solo obiettivo: pensare al Paese reale e non all’intellighenzia che vuole imporre la propria visione talvolta astratta e spesso autoreferenziale. Noi pensiamo ai sindaci che vogliono amministrare, ai cittadini coinvolti in intercettazioni che non riguardano il processo ma riguardano terzi estranei. Noi pensiamo alle custodie cautelari per reati meno gravi disposte troppo in fretta, quando manca il requisito del pericolo di fuga e del rischio di inquinamento probatorio. Noi pensiamo al ritorno dell’avviso di garanzia alla sua funzione di tutela dell’indagato. In definitiva, il governo è intervenuto per provare a restituire ai cittadini quella fiducia nella Giustizia, perduta nel passato, che è fondamentale presupposto perché un Paese possa definirsi civile e democratico”, ha concluso Sisto.