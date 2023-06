Eurovita: Ivass, su via d’uscita negoziazioni in corso, auspicio per accordo a breve

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Sulla vicenda di Eurovita “si sta delineando una via d’uscita che vede coinvolto un gruppo di banche e assicurazioni” e “le negoziazioni sono in corso. Auspico che possa essere raggiunto nel più breve tempo possibile un accordo che consenta di salvaguardare pienamente i diritti degli assicurati, a beneficio della stabilità del sistema nel suo complesso e della fiducia che i cittadini vi ripongono”. Lo ha detto il presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, nel corso della presentazione della relazione annuale dell’autorità. L’Ivass, ha proseguito, “ha lavorato in stretto raccordo con le autorità di Governo per la definizione di una soluzione sostenibile, robusta, equilibrata”. Un lavoro con “eccellente cooperazione. Invece – ha aggiunto – si registrano difficoltà di coordinamento con altre autorità europee di settore per la vigilanza su operatori transfrontalieri”.

Come ha ricordato Signorini, Eurovita “è una compagnia di medie dimensioni caratterizzata da specifiche debolezze” legate all'”inadeguata gestione dei rischi, limitata dotazione di capitale, disimpegno degli azionisti”, che sono “emerse in seguito all’azione di vigilanza cartolare e ispettiva, debolezze che nelle mutate condizioni di mercato ne hanno determinato la crisi”.