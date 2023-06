Dl Enti: Russo-Pella (Fi), ‘prorogati termini per avvio lavori piccoli Comuni’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Spesso i piccoli Comuni hanno maggiori difficoltà degli altri a realizzare con rapidità le opere pubbliche. Sono infatti costretti a ricorrere a professionalità esterne col rischio di perdere i contributi”. Lo hanno scritto in una nota i deputati di Forza Italia, Paolo Emilio Russo e Roberto Pella, capigruppo di Forza Italia nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera.

“Grazie a un nostro emendamento – hanno continuato – al decreto Enti pubblici appena approvato dalle commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera, abbiamo prorogato i termini per l’avvio dei lavori nei Comuni fino a mille abitanti: avranno più tempo per realizzare opere importanti come quelle per l’efficientamento energetico, per lo sviluppo territoriale sostenibile e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Si tratta – ha precisato – di un segnale di attenzione importante verso piccole realtà, soprattutto di montagna, che devono vedersi riconosciute le stesse possibilità di crescita e di sviluppo dei Comuni più popolosi”.