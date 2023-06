Calcio: Garcia, ‘non vedo l’ora di iniziare a lavorare, spirito di squadra sarà fondamentale’

Napoli, 19 giu. – (Adnkronos) – “Questo è il segno del destino, a Roma sono stato sostituito da Spalletti e ora arrivo dopo di lui. Ora prendiamoci il tempo di scoprire questi giocatori perché quando li alleni capisci di più su ciascuno di loro. Non vedo l’ora di conoscerli meglio. Il talento c’è, stiamo già lavorando sulla squadra e vediamo chi rimane al 100% e chi potrebbe andarsene. Poi vediamo come poter migliorare la squadra. Il passato è passato, ora conta stare qua e iniziare a lavorare perché non vedo l’ora”. Così Rudi Garcia nel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli alla reggia di Capodimonte.

“Non conta solo il gioco, ma anche lo spirito di squadra -prosegue Garcia-. Spero di trovare un gruppo unito, ma sono sicuro che sia così perché altrimenti non si vince lo scudetto. Io non sono un cuoco, ma devo tenere sul fuoco questo spirito di gruppo e questa voglia di vincere, che non fanno scalare vulcani ma montagne sì”.