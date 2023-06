Napoli, 19 giu. – (Adnkronos) – “Intanto rispondo anch’io su Lobotka: ce l’abbiamo fino al 2028, per noi è un caposaldo. Poi non può giocare tutte le partite e tutti i minuti, come in ogni ruolo, quindi servono sostituzioni importanti”. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia alla reggia di Capodimonte.