Calcio: De Laurentiis, ‘fiducia immensa in Garcia, lasciamolo lavorare senza fretta’

Napoli, 19 giu. – Adnkronos) – “Da parte mia c’è una fiducia immensa in Garcia perché l’uomo ha già dato, non deve dimostrare a Napoli chi è. Secondo me dobbiamo restare tutti calmini, lasciarlo lavorare senza ansia e senza fretta, senza mettere dei limiti. Poi c’è una bellissima canzone che dice: ‘Sarà quel che sarà'”. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia alla reggia di Capodimonte.

“Del mister mi ha colpito la sua spontaneità e la sua immediatezza -aggiunge De Laurentiis-. Sembrava che ci conoscessimo da tempo o che, idealmente parlando, ci fossimo già conosciuti in passato. Mi sono trovato in una situazione in cui non c’è stata alcuni difficoltà. Ho mostrato solo ai suoi avvocati quello che ci chiedevano. Con lui c’è stata una immediata e cordialissima intesa. Io sono nato il 24 maggio, lui era ancora sotto l’influenza del segno dei gemelli: come avrei potuto sbagliarmi? Sentivo che era una scelta giusta”.