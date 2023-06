Verdi: scomparso Pollice- Bonelli, ‘profondo dolore’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “È con profondo dolore che apprendiamo la scomparsa di Guido Pollice, ex deputato e senatore nonché presidente nazionale dell’associazione Verdi Ambiente e Società. Nel 1989, Guido ha aderito ai Verdi Arcobaleno e, nel 1990, ha contribuito alla formazione della Federazione dei Verdi, continuando a rappresentare il movimento ecologista in Senato fino al 1992. La sua passione e la sua dedizione resteranno un esempio per tutti coloro che si impegnano per un ambiente sostenibile e per la difesa dei diritti delle future generazioni. A nome di Europa Verde, un pensiero alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco”. Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS.