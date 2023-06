Usa, sparatoria in Pennsylvania: ucciso poliziotto e aggressore

Washington, 18 giu. (Adnkronos) – Un poliziotto è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in una sparatoria nella notte nella contea di Juniata, in Pennsylvania. Lo riferisce la polizia della Pennsylvania in una nota, spiegando che anche l’aggressore è stato ucciso nello scontro a fuoco. In precedente l’aggressore aveva ferito gravemente un altro militare vicino alla caserma di Lewistown. E’ scattata una caccia all’uomo terminata con uno scontro a fuoco a 33 chilometri da Lewistown.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha visitato l’ospedale dove è stato portato il soldato ferito, ha reso noto la polizia.