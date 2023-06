Sport: da Ostia a Colle Oppio, la carica dei 100 per lo Skate Tour

Roma, 18 giu. – (Adnkronos) – Dal mare di Ostia al Colosseo, prima quello ‘quadrato’ dell’Eur, poi l’anfiteatro Flavio: per ‘skateare’ basta poco. Quattro ruote, una tavola e un posto all’aria aperta, come hanno dimostrato gli oltre 100 ragazzi coinvolti nello skate tour a bordo di un pullman scoperto organizzato da Sport e Salute insieme a World Skate e Fisr in occasione dello “Street Skateboarding Rome” al via oggi presso lo skatepark del Parco del Colle Oppio. Le prime evoluzioni sono cominciate davanti il Palazzo della Civiltà italiana, storico ground della Capitale, con gradini, muretti e panchine da saltare o sfruttare come appoggi per i trick degli skater. Poi il passaggio al Gazometro fino ad arrivare a Terme di Caracalla e al parco del Collo Oppio dove da oggi al 25 i migliori artisti della tavola a rotelle che si ritroveranno per la nuova tappa delle qualificazioni verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Saranno presenti 275 gli atleti (83 donne e 192 uomini), provenienti da 57 paesi di tutti i cinque continenti, pronti a darsi battaglia all’ombra del Colosseo. Tantissimi gli appassionati che li seguiranno, a cominciare dai 100 ragazzi che oggi nello ‘Skate Tour’ hanno dato vita a uno show continuo tra le strade della Capitale unendo sport e cultura.