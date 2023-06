Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Elly Schlein ha fatto benissimo a portare un saluto nella piazza del M5S. Si parlava di reddito e dignità ed era giusto esserci. Pur nelle differenze. Di toni e contenuti (se non ci fossero, saremmo nello stesso partito). Ma se non fai questa fatica, compresa quella di gestire le critiche dentro il partito, come diavolo fai a organizzare il campo contro la destra? Vai avanti Elly!”. Cosi Francesco Laforgia, della segreteria nazionale del Pd.