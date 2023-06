Pallavolo: Nations League, azzurre ancora vincenti al tie-break, Cina battuta 3-2

Hong Kong, 18 giu. -(Adnkronos) – L’Italvolley fa quattro su quattro: dopo le vittorie contro Bulgaria, Repubblica Dominicana e Olanda, le azzurre battono anche la Cina nel quarto e ultimo match di questa pool 2 in Volley Nations League. Alla Coliseum Arena di Hong Kong, le detentrici del titolo si impongono al tie-break con i parziali di 23-25, 25-23, 18-25, 25-22, 15-12. Le ragazze di Mazzanti si confermano in piena zona final eight in vista della pool 3 in programma a Bangkok dal prossimo 28 giugno (si riparte contro il Brasile alle 15.30). Mercoledì 21 giugno invece torna in campo l’Italvolley maschile di De Giorgi impegnata contro l’Iran alle 13. Match in diretta su Sky Sport.