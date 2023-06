M5S: Mascaretti (Fdi), ‘irresponsabile e pericoloso messaggio Grillo’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Quello di Grillo che evoca ‘brigate’ e passamontagna è un messaggio irresponsabile e pericoloso. Potrebbe accendere un incendio in un mondo nascosto, ma vigile e pronto ad agire quando le condizioni saranno favorevoli. Un mondo che era emerso nel 2020 durante la pandemia, mostrandosi molto organizzato e supportato da una rete di sostenitori all’interno dei centri sociali e che godeva delle simpatie anche tra gli uomini delle istituzioni. Anche tre anni fa il nome scelto per queste unità operative era quello di ‘brigate’ e tra i riferimenti culturali c’era Giulio Paggio, comandante dell’organizzazione paramilitare di ispirazione comunista nota come Volante Rossa”. Lo dichiara Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia.