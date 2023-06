Golf: Chimenti, ‘movimento italiano sta vivendo un momento esaltante’

Roma, 18 giu. – (Adnkronos) – “Tre vittorie e un secondo posto nelle ultime quattro gare sul Challenge Tour rappresentano un unicum. Un trionfo dopo l’altro che, stavolta, porta la firma di Lorenzo Scalise. L’atleta lombardo ha più volte sfiorato l’impresa e adesso può finalmente festeggiare il primo successo in carriera su un circuito importantissimo che, settimana dopo settimana, si sta colorando di azzurro. Già da dilettante Scalise, che peraltro vanta una laurea negli Usa, si era messo in mostra distinguendosi nel 2015 come miglior amateur nella storia dell’Open d’Italia, un record tolto a un campione come Francesco Molinari. A 103 giorni dal via della Ryder Cup di Roma il movimento italiano sta vivendo un periodo esaltante, non potrei essere più soddisfatto di così”. Così Franco Chimenti, Presidente della Federgolf, dopo la vittoria di Lorenzo Scalise in Repubblica Ceca e nel Kaskada Golf, ha esaltato il momento d’oro degli azzurri sul Challenge Tour.