Gli Artiglieri festeggiano 100 anni, gli auguri di Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – «Nella ricorrenza del centenario della fondazione, rivolgo un caloroso saluto all'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia impegnata nella preziosa opera di rinnovo del legame tra gli artiglieri di ogni età. Questo 31^ raduno nella Città di Torino, culla dell'"Arma dotta", dove il sodalizio ha preso forma, richiama l'operato di quegli artiglieri che nel 1918, nella Seconda Battaglia del Piave contribuirono a respingere gli attacchi dell'ultima grande offensiva delle armate avversarie, destinata a spegnersi di fronte alla valorosa resistenza dei nostri soldati». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, Generale di Brigata Pierluigi Genta, in occasione del centenario di fondazione dell'Associazione.

«In occasione della manifestazione – aggiunge il Capo dello Stato -, rivolgo un rispettoso pensiero a tutti gli Artiglieri caduti e al labaro dell'Associazione che ne interpreta il sacrificio. A quanti sono impegnati nell'Associazione e a lei Presidente, giunga il più vivo apprezzamento per la meritoria opera di coesione sociale portata avanti. Ai partecipanti al raduno giunga l'augurio più intenso per il successo dell'iniziativa».

