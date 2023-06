Giustizia: Pinelli (Csm), ‘con il governo su ddl ancora nessuna interlocuzione’

Taormina, 18 giu. (Adnkronos) – Il disegno di legge sulla giustizia approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri “non è stato ancora depositato”, “non è giunto alla Presidenza della Repubblica e alle Camere. Non possiamo parlare di qualcosa che ancora non è norma, quindi interlocuzione sul punto non c’è stata”. Lo ha detto il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli intervenendo a Taobuk a Taormina. “Posso dire, invece, che le interlocuzioni” con il governo “sono assolutamente esistenti, continue e virtuose su alcune tematiche di confine tra Csm e Ministero, ad esempio l’informatizzazione del sistema giustizia, i giudici onorari, gli organici”.