Enschede, 18 giu. – (Adnkronos) – L’Italia è in vantaggio per 2-0 sull’Olanda alla fine del primo tempo della finale per il terzo posto di Nations League, in corso di svolgimento allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. A decidere sin qui il match le reti di Dimarco al 6′ e Frattesi al 20′.