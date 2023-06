Basket: inaugurato a Los Angeles un campo dedicato a Kobe e Gigi Bryant

Los Angeles, 18 giu. -(Adnkronos) – “Per anni abbiamo cercato di costruire un campo pubblico a Los Angeles e siamo molto fieri ora che ci sia stato permesso di farlo qui a Compton”. Così la vedova di Kobe Bryant, Vanessa, all’inaugurazione di un playground dedicato a Kobe e alla loro figlia Gigi, scomparsa insieme al papà nell’incidente di elicottero del 2020. Con i colori gialloviola dei Lakers, adornato dai murales di Sloe, un artista losangelino, il Wilson Park Gymnasium ha attirato per il suo “battesimo” non solo la moglie del leggendario campione dei Lakers ma anche due stelle come Trae Young e Lisa Leslie. E la presenza del giocatore degli Atlanta Hawks (“Sono cresciuto idolatrando Kobe: per me è un onore essere qui”) ha in qualche modo fatto rumore anche per le voci di mercato che lo vorrebbero accostato a un possibile approdo – via trade – in gialloviola. Visto recentemente a bordocampo a Los Angeles, Young è rappresentato da Klutch Sports, la stessa agenzia di LeBron James e Anthony Davis. “Questa inaugurazione per me è speciale per il rapporto particolare che mi legava a Kobe e Gianna: è su campi come questi che sono migliorato per diventare il giocatore che sono oggi”, ha dichiarato Young, che poi su Twitter ha scritto: “Oggi ho fatto una cosa davvero bella”. La star degli Hawks ha poi anche accennato alla possibilità di vederlo presto giocare a Los Angeles: “Potrei venire alla Drew League, non so ancora se per giocare oppure no. Chissà”, ha glissato la stella degli Hawks. Che poi lo possa fare da giocatore dei Lakers è per il momento solo una voce.