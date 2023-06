Atletica: campionati italiani promesse, Iapichino salta 6,79 nel vento ad Agropoli

Agropoli, 18 giu. – (Adnkronos) – Si prende la scena Larissa Iapichino nella seconda e conclusiva giornata dei Campionati italiani promesse ad Agropoli. L’azzurra salta 6,79 nel lungo all’ultimo turno, anche se con troppo vento a favore (+2.8), ma nella serie c’è anche un 6,62 regolare (+1.8) al secondo tentativo. Quando mancano ormai pochi giorni agli Europei a squadre del prossimo weekend a Chorzow, la fiorentina delle Fiamme Gialle dimostra ancora una volta la sua tempra agonistica. È la stessa misura con cui ha vinto al Golden Gala di Firenze, anche se in quel caso con una brezza di +0.7 nella norma, nella stagione all’aperto iniziata con il personale outdoor di 6,83 controvento. L’evento tricolore mette in luce i migliori prospetti della categoria, in vista dell’appuntamento internazionale con gli Europei under 23 di Espoo, in Finlandia, dal 13 al 16 luglio.

Nei 200 metri si impone Marco Ricci (Nissolino Sport), a sua volta convocato con il gruppo della 4×100 agli imminenti European Games in Polonia, correndo in 20.68 ventoso (+3.7) e un altro prossimo azzurro come il giavellottista Michele Fina (Esercito) conquista il titolo con 72,08. Brilla nei 400 metri il ventenne Luca Sito (Cus Pro Patria Milano) sceso a 46.31. Nei 400 ostacoli è festa in famiglia per Alberto Montanari (La Fratellanza 1874 Modena) che domina in 50.42, con oltre un secondo di progresso, all’indomani della vittoria del gemello Enrico nel triplo. Sfiora gli otto metri nel lungo Kareem Mersal (Vv Management) che atterra a 7,94 con un vento di +2.8. Doppietta nel mezzofondo per Livia Caldarini (Studentesca Rieti Milardi), al successo anche nei 1500 in 4:25.90 dopo gli 800 della prima giornata.