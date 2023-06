Tiro con l’arco: Cdm, Nespoli in semifinale a Medellin

Medellin, 17 giu. – (Adnkronos) – Impresa di Mauro Nespoli a Medellin, in Colombia. L’azzurro conquista un pass per le semifinali individuali dell’arco olimpico e domenica, in diretta streaming su Olympic Channel, affronterà lo statunitese Brady Ellison, numero 3 del mondo, per provare a raggiungere la finale per l’oro contro il vincente del derby coreano tra Kim Je Deok e Lee Woo Seok. La lunga corsa dell’olimpionico italiano è scattata con il 6-2 sul brasiliano De Carvalho Almeida, poi è continuata con il 6-0 rifilato all’olandese Broeksma e il 6-2 al messicano Rojas. Ai quarti Nespoli ha battuto 6-4 il turco Mete Gazoz nel remake dell’ultima finale olimpica volando in semifinale, ora il sogno è quello di portarsi a casa l’oro che significherebbe approdare direttamente alle finali di Coppa del Mondo di settembre a Hermosillo, in Messico.