Tennis: Atp Stoccarda, Tiafoe e Struff in finale

Stoccarda, 17 giu. – (Adnkronos) – Frances Tiafoe e Jan Lennard Struff sono i finalisti dell’Atp 250 di Stoccarda. Sull’erba tedesca lo statunitense ha superato in semifinale l’ungherese Marton Fucsovics per 6-3, 7-6 (13-11), Struff invece ha dovuto lottare tre set e battere in rimonta il polacco Hubert Hurkacz per 3-6, 6-3, 6-3. Anche se la vittoria di Tiafoe è maturata in soli due set e senza che l’americano concedesse palle break, il 24enne del Maryland allenato da Wayne Ferreira ha dovuto salvare ben 6 set point in un emozionatissimo tie-break del secondo set vinto per 13 punti a 11. “Ho giocato – ha raccontato Tiafoe – un match molto solido su una superficie che è tra le mie favorite. E’ bello giocare qui e soprattutto disputare la finale”.

Se Tiafoe domenica conquista il titolo a Stoccarda, l’americano sarà per la prima volta in carriera nei top 10. Negli ultimi 20 anni, e dopo l’ingresso di Andy Roddick nell’agosto 2002, solo cinque tennisti a stelle e strisce sono diventati top 10: James Blake, Mardy Fish, John Isner, Jack Sock e Taylor Fritz. Tiafoe potrebbe dunque diventare il 34° statunitense nei primi 10 del mondo in quasi 50 anni di storia di classifiche Atp (prima edizione 23 agosto 1973). Nella seconda semifinale invece brillante prestazione dell’idolo locale Struff che ha demolito Hurkacz a forza di 35 vincenti e con un’altissima percentuale di punti conquistati a rete (17 su 20 discese). A nulla sono valsi al polacco la bellezza di 21 ace messi a segno in appena 14 turni di battuta con quasi il 75% di prime messe in campo. Hurkacz è stato più rapido e preciso all’inizio (3-0 e 4-1), poi nel sesto game del secondo set si è fatto breakkare, come pure nel terzo game del terzo set senza mai avere chance per rientrare in partita.

Per Tiafoe si tratta della prima finale in assoluto della carriera sull’erba, la settima in totale (la secondo del 2023 dopo quella vinta sulla terra di Houston su Etcheverry), per Struff, che è alla ricerca del primo titolo Atp della carriera, sarà la terza dopo le due perse a Monaco di Baviera nel 2021 contro Basilashvili e quest’anno a Madrid contro Alcaraz. I precedenti tra Tiafoe (12 Atp) e Struff (24) sono in perfetta parità: Tiafoe ha vinto nel 2019 ad Anversa per 63 64 agli ottavi, Struff invece al Roland Garros 2020 per 36 76 63 67 63 in un match di primo turno.