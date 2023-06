Tennis: Atp Halle, al 1° turno Sonego-Kyrgios e Sinner-Gasquet

Halle, 17 giu. – (Adnkronos) – Sorteggiato il tabellone del Terra Wortmann Open a Halle, uno degli otto tornei sull’erba nel calendario Atp, promosso ad Atp 500 nel 2015. Due gli italiani nel main draw del torneo, trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel. In Germania ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che in caso di vittoria all’esordio si incontreranno negli ottavi di finale. Il torinese Sonego, numero 41 del mondo, affronterà per la terza volta Nick Kyrgios, numero 25 Atp. L’australiano l’ha sconfitto in entrambi i confronti diretti, a Cincinnati nel 2019 e all’Australian Open nel 2020. L’azzurro giocherà a Halle per la seconda volta in carriera dopo la sconfitta al primo turno di qualificazioni nel 2019.

Sinner, numero 9, incontrerà invece per la seconda volta in carriera e in stagione Richard Gasquet, che ha festeggiato questa settimana le 600 vittorie in carriera. L’altoatesino l’ha battuto lo scorso marzo a Indian Wells. Anche Sinner ha giocato solo una volta a Halle, nel 2019. E anche lui, come Sonego, perdendo al primo turno delle qualificazioni. Sinner è iscritto anche al torneo di doppio, insieme all’amico Hubert Hurkacz: al primo turno affronteranno i tedeschi Oscar Otte e Jan-Lennard Struff. Nel main draw anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in campo come duo per il secondo torneo consecutivo. All’esordio la coppia azzurra affronterà il duo croato-kazako formato da Borna Coric e Alexander Bublik. Ai quarti per i vincitori un possibile quarto di finale contro i numeri 2 del tabellone, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.

Vavassori è stato ripescato come alternate anche nelle qualificazioni. Il torinese, numero 129 ATP, affronterà al primo turno il moldavo Radu Albot che l’ha battuto al Challenger di Forlì-2 nel 2021. Il Terra Wortmann Open accoglierà quest’anno il ritorno, solo come ospite d’onore, del dieci volte campione Roger Federer a cui nel 2012 hanno intitolato una strada che porta a quella che oggi di chiama OWL Arena, sede del torneo. L’ottavo dei suoi dieci titoli Federer lo vinse nel 2015 battendo Andreas Seppi, unico italiano finalista in singolare al Terra Wortmann Open, che quest’anno festeggia il trentesimo anniversario dalla prima edizione del 1993 (vinse il francese Henri Leconte su Andrei Medvedev.