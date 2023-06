Plovdiv, 17 giu. – (Adnkronos) – Mara Navarria conquista la medaglia d’argento nella spada individuale femminile ai campionati europei di scherma di Plovdiv. L’azzurra si arrende solo in finale contro la francese Alexandra Louis Marie per 15-8. Quella della Navarria è la settima medaglia azzurra in questa rassegna continentale, la terza d’argento, oltre a due ori e due bronzi.